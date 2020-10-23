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"Червону" зону карантину розширили до 1 облцентрів

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні прийняли рішення про розширення "червоної" зони карантину до 11 обласних центрів. Рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, в "червону зону" потрапили Рівне, Сєвєродонецьк та Миколаїв.

З минулого тижня в цю зону входять Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

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Київ продовжує лишатись у "помаранчевій" зоні карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць. У разі погіршення ситуації столиця може повністю перейти у "червону" зону карантину.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 7517 людей.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

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