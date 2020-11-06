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У "червону" зону карантину потрапили 13 обласних центрів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 13:20
У "червону" зону карантину потрапили 13 обласних центрів Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У "червоній" зоні карантину в оновленому списку опинилися 13 обласних центрів. Також "червоними" стали повністю дві області.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, в "червону" зону увійшли Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та Краматорськ. У порівнянні з минулим тижнем, в "червону" зону додалися Краматорськ і Запоріжжя.

При цьому Полтавська та Житомирська області повністю "червоні".

"До "червоного" рівня внесені 198 адміністративних одиниць з 23 областей. На 86 більше ніж на попередньому тижні", - повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні Україну розділили на дві зони карантину. "Жовтої" і "зеленої" карантинної зони більше в країні не залишилося, все регіони стали "помаранчевими" чи "червоними".

Також повідомлялося, що Київ залишився в "помаранчевій" зоні карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

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