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В "красную" зону карантина попали 13 областных центров

Новина українською → Украина, Пятница 06 ноября 2020 13:20
В "красную" зону карантина попали 13 областных центров Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В "красной" зоне карантина в обновленном списке оказались 13 областных центров. Также "красными" стали полностью две области.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, в "красную" зону вошли Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и Краматорск. По сравнению с прошлой неделей, в "красную" зону добавились Краматорск и Запорожье.

При этом Полтавская и Житомирская области полностью "красные".

"К "красному" уровню внесены 198 административных единиц из 23 областей. На 86 больше чем на предыдущей неделе", - сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, сегодня Украину разделили на две зоны карантина. "Желтой" и "зеленой" карантинной зоны больше в стране не осталось, все регионы стали "оранжевыми" или "красными".

Также сообщалось, что Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с количеством положительных тестов на коронавирус.

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