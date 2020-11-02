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Кличко про локдаун у Києві: крайній захід

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 12:27
Кличко про локдаун у Києві: крайній захід Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлія Струк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що локдаун у столиці через ситуацію з коронавірусом буде крайнім заходом. Сам очільник міста перебуває вдома на лікуванні.

Про це він сказав у ході онлайн-брифінгу.

"Ситуація, справді, складна. Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи... Київ сьогодні всіма силами намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину", - зазначив градоначальник.

За словами Кличка, виходячи із того, як буде розвиватись ситуація, влада буде змушена виконувати рішення Кабінету міністрів, якщо той ухвалить рішення про суворі заходи.

"Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом! Це принципова позиція міської влади... Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи", - сказав він.

Мер додав, що запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця року недоотримає близько п’яти мільярдів гривень.

Нагадаємо, Верховна рада хоче заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова через загострення ситуації з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомляла, що ситуація з коронавірусом в Україні покращиться ближче до березня.

Степанов також заявляв, що при 20 тисячах нових випадків коронавірусу в Україні можуть ввести локдаун.

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