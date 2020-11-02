Кличко о локдауне в Киеве: крайняя мера

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой. Сам глава города находится дома на лечении.

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга.

"Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы... Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - отметил градоначальник.

По словам Кличко, исходя из того, как будет развиваться ситуация, власть будет вынуждена выполнять решение Кабинета министров, если тот примет решение о суровых мерах.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти... Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - сказал он.

Мэр добавил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, по оценкам экономистов КГГА, бюджет столицы до конца года недополучит около пяти миллиардов гривен.

Напомним, Верховная рада хочет заслушать министра здравоохранения Максима Степанова из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщала, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшится ближе к марту.

Степанов также заявлял, что при 20 тысячах новых случаев коронавируса в Украине могут ввести локдаун.