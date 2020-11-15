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У Київській області зафіксували 85 порушень карантину вихідного дня за добу

Автор: Игорь Литвиненко

У Київській області правоохоронці зафіксували 85 порушень карантину вихідного дня за суботу, 14 листопада. За фактом всіх виявлених порушень було складено протоколи про адміністративні порушення.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Всього на території області працювали 55 рейдових груп. Найбільше порушень виявили в роботі великих мережевих магазинів - 11, кафе і ресторанів - 10, пасажирських перевезень - 8, а також в роботі салонів краси та перукарень.

"За всіма виявленими фактами порушення карантинних заходів працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Все адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення", - повідомили в поліції.

Стаття передбачає накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень для фізичних осіб та від 34 до 170 тисяч гривень - для посадових осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області за вчора виявили майже 250 закладів-порушників карантину вихідного дня.

Детальніше про те, як пройшов перший карантин вихідного дня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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