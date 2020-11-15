В Киевской области зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за сутки

В Киевской области правоохранители зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за субботу, 14 ноября. По факту всех выявленных нарушений были составлены протоколы об административных нарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Всего на территории области работали 55 рейдовых групп. Больше всего нарушений выявили в работе крупных сетевых магазинов - 11, кафе и ресторанов - 10, пассажирских перевозок - 8, а также в работе салонов красоты и парикмахерских.

"По всем выявленным фактам нарушения карантинных мероприятий работники полиции составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административном правонарушении. Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения", - сообщили в полиции.

Статья предусматривает наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен для физических лиц и от 34 до 170 тысяч гривен - для должностных лиц.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области за вчера выявили почти 250 заведений-нарушителей карантина выходного дня.

Подробнее о том, как прошел первый карантин выходного дня, читайте в материале РБК-Украина.