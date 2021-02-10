ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 16:02
Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій Фото: київське метро (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.

Про це йдеться у повідомленні метрополітену в Facebook.

Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.

"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок", - заявили в столичному метро.

Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду стався транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту.

Додамо, сьогодні вранці на входах до станцій київського метро утворилася величезна тиснява. Через засніжені дороги багато киян вирішили скористуватися підземкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ станция закрытие
NEWS
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи