Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій
Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.
Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.
"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок", - заявили в столичному метро.
Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду стався транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту.
Додамо, сьогодні вранці на входах до станцій київського метро утворилася величезна тиснява. Через засніжені дороги багато киян вирішили скористуватися підземкою.