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Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 16:02
Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций Фото: киевское метро (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход. Ограничения могут вводиться в пиковые часы.

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Как пояснили в метрополитене, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.

Напомним, сегодня в Киеве из-за непогоды произошел транспортный коллапс и сбой в работе общественного транспорта.

Добавим, сегодня утром на входах в станции киевского метро образовалась огромная давка. Из-за заснеженных дорог много киевлян решили воспользоваться подземкой.

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