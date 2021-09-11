RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: коли діятимуть обмеження

Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 12 вересня на столичному Гаванському мосту повністю обмежать рух транспорту з 04:00 до 16:00. Також будуть перекриті центральні вулиці міста з 08:00 до 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

"Завтра, 12 вересня, з 04:00 до 16:00 повністю обмежать рух Гаванським мостом у зв'язку з проведенням зйомок", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків).

Крім того, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:

  • вул. Саксаганського;
  • просп. Перемоги (у напрямку центру);

Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

  • Еспланадній;
  • Шота Руставелі;
  • Великій Васильківській;
  • Антоновича;
  • Володимирській;
  • Тарасівській;
  • Паньківській;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюри;
  • Шолуденка;
  • провулку Політехнічному;
  • Академіка Янгеля;
  • Гарматній;
  • виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та ін.
Фото: у Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у Києві сьогодні можливі обмеження в роботі метро через проведення футбольного матчу, три станції можуть закривати на вхід та вихід.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОбмеження руху