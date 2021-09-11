В Киеве завтра перекроют Гаванский мост и центральные улицы: когда будут действовать ограничения

В воскресенье, 12 сентября на столичном Гаванском мосту полностью ограничат движение транспорта с 04:00 до 16:00. Также будут перекрыты центральные улицы города с 08:00 до 12:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
"Завтра, 12 сентября, с 04:00 до 16:00 полностью ограничат движение по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, ограничения будут действовать от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Набережно-Рыбальской (пересечение с Электриков).
Кроме того, в связи с проведением спортивного массового мероприятия, завтра с 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение:
Движение также перекроют на частях улиц, прилегающих к маршруту:
Напомним, в Киеве возможны ограничения в работе метро из-за проведения футбольного матча, три станции могут закрывать на вход и выход.