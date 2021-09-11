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В Киеве завтра перекроют Гаванский мост и центральные улицы: когда будут действовать ограничения

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 12 сентября на столичном Гаванском мосту полностью ограничат движение транспорта с 04:00 до 16:00. Также будут перекрыты центральные улицы города с 08:00 до 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Завтра, 12 сентября, с 04:00 до 16:00 полностью ограничат движение по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, ограничения будут действовать от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Набережно-Рыбальской (пересечение с Электриков).

Кроме того, в связи с проведением спортивного массового мероприятия, завтра с 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение:

  • ул. Саксаганского;
  • просп. Победы (в направлении центра);

Движение также перекроют на частях улиц, прилегающих к маршруту:

  • Эспланадной;
  • Шота Руставели;
  • Большой Васильковской;
  • Антоновича;
  • Владимирской;
  • Тарасовской;
  • Паньковской;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюры;
  • Шолуденка;
  • переулке Политехническом;
  • Академика Янгеля;
  • Гарматной;
  • выездах на проспект из Воздухофлотского путепровода, улице Вадима Гетьмана и др.
Фото: в Киеве завтра перекроют Гаванский мост и центральные улицы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в Киеве возможны ограничения в работе метро из-за проведения футбольного матча, три станции могут закрывать на вход и выход.

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КиевОграничение движения