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У Києві на завтра оголосили штормове попередження

Автор: Дмитро Левицький

Український гідрометцентр прогнозує, що завтра, 25 серпня, у Києві зіпсується погода. Синоптики очікують, що у столицю прийдуть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

З огляду на погіршення погоди, синоптики вирішили оголосити завтра в Києві перший рівень небезпечності. Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві двері та предмети.

При падінні дерев чи гілок або травмуванні людей киян та гостей міста закликають негайно телефонувати в екстрені служби за номерами: 101 або 103. А у разі виявлення місць підтоплень просять звертатися до "Київавтодору" за номером 284-74-19.

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