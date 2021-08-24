В Киеве на завтра объявили штормовое предупреждение

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что завтра, 25 августа, в Киеве испортится погода. Синоптики ожидают, что в столицу придут грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Учитывая ухудшение погоды, синоптики решили объявить завтра в Киеве первый уровень опасности. Гражданам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические двери и предметы.

При падении деревьев или веток или травмировании людей киевлян и гостей города призывают немедленно звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103. А в случае выявления мест подтоплений просят обращаться в "Киевавтодор" по телефону 284-74-19.