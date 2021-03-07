У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської

В ніч на 7 березня в Дарницькому районі столиці виявили тіло поліцейської. Поліція затримала підозрювану.
Наголошується, що вбитою була співробітниця правоохоронних органів 1983 року народження.
На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, а також залучили кінологів і криміналістичну лабораторію.
"Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків і очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих і оперативників центрального апарату Нацполіції і поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської", - заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Наголошується, що жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За словами Крищенко, убита і підозрювана товаришували.
"Слідчі відпрацьовують всі версії скоєного", - додав він.
Зараз поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву і деталей події.
Нагадаємо, сьогодні у Києві на вулиці Бажана виявили труп жінки. На тілі були ознаки насильницької смерті.
Додамо, що раніше в Тернопільській області стався вибух, в результаті якого загинув поліцейський.