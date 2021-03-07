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У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської

Автор: РБК-Україна

В ніч на 7 березня в Дарницькому районі столиці виявили тіло поліцейської. Поліція затримала підозрювану.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Наголошується, що вбитою була співробітниця правоохоронних органів 1983 року народження.

На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, а також залучили кінологів і криміналістичну лабораторію.

"Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків і очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих і оперативників центрального апарату Нацполіції і поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської", - заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Наголошується, що жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За словами Крищенко, убита і підозрювана товаришували.

"Слідчі відпрацьовують всі версії скоєного", - додав він.

Зараз поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву і деталей події.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на вулиці Бажана виявили труп жінки. На тілі були ознаки насильницької смерті.

Додамо, що раніше в Тернопільській області стався вибух, в результаті якого загинув поліцейський.

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