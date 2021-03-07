В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейской

Отмечается, что убитой была сотрудница правоохранительных органов 1983 года рождения.

На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, а также привлекли кинологов и криминалистическую лабораторию.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отмечается, что женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По словам Крищенко, убитая и подозреваемая дружили.

"Следователи отрабатывают все версии совершенного", - добавил он.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей произошедшего.