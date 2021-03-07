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В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейской

Автор: РБК-Украина

В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело полицейской. Полиция задержала подозреваемую.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что убитой была сотрудница правоохранительных органов 1983 года рождения.

На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, а также привлекли кинологов и криминалистическую лабораторию.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отмечается, что женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По словам Крищенко, убитая и подозреваемая дружили.

"Следователи отрабатывают все версии совершенного", - добавил он.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей произошедшего.

Напомним, сегодня в Киеве на улице Бажана обнаружили труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти.

Добавим, что ранее в Тернопольской области произошел взрыв, в результате которого погиб полицейский.

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