У Києві набули чинності обмеження "жовтої" зони карантину: що заборонено

перебування у громадських будинках та спорудах і в громадському транспорті без захисних масок, закривають ніс і рот;
перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
самостійно залишати місця самоізоляції, обсервації;
проведення масових заходів за участю понад однієї людини на 4 кв. метри площі чи наповненістю залів понад 50 місць (крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту професійних клубів з глядачами з наповненістю не більше 50% місць);
прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів понад 50 місць;
перевезення пасажирів у громадському транспорті у кількості місць, більшому, ніж місць для сидіння;
проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
робота з опівночі до 7 ранку закладів громадського харчування, крім доставки замовлень і замовлень на виніс;
розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж 2 метри за сусідніми столиками і понад чотири особи за столом (без урахування дітей у віці до 18 років);
діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів без маркування для дотримання дистанції 1,5 метра в черзі;
робота хостелів;
робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває з підтвердженими випадками COVID більш як 50% учнів або персоналу навчального закладу;
проведення у навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) з участю учнів з більш ніж однієї групи (класу) в присутності глядачів (відвідувачів);
проведення державними і комунальними установами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім низки невідкладних випадків;
робота спортзалів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв метрів площі, басейнів - більш ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;
відвідини місць тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу;
відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту