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У Києві набули чинності обмеження "жовтої" зони карантину: що заборонено

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 11:30
У Києві набули чинності обмеження "жовтої" зони карантину: що заборонено Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з середи, 24 лютого, набув чинності адаптивний карантин. У Києві діють обмеження "жовтої" карантинної зони.

Про обмеження, які будуть діяти в столиці, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Так, у Києві заборонено:

  • перебування у громадських будинках та спорудах і в громадському транспорті без захисних масок, закривають ніс і рот;
  • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • самостійно залишати місця самоізоляції, обсервації;
  • проведення масових заходів за участю понад однієї людини на 4 кв. метри площі чи наповненістю залів понад 50 місць (крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту професійних клубів з глядачами з наповненістю не більше 50% місць);
  • прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів понад 50 місць;
  • перевезення пасажирів у громадському транспорті у кількості місць, більшому, ніж місць для сидіння;
  • проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
  • робота з опівночі до 7 ранку закладів громадського харчування, крім доставки замовлень і замовлень на виніс;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж 2 метри за сусідніми столиками і понад чотири особи за столом (без урахування дітей у віці до 18 років);
  • діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів без маркування для дотримання дистанції 1,5 метра в черзі;
  • робота хостелів;
  • робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває з підтвердженими випадками COVID більш як 50% учнів або персоналу навчального закладу;
  • проведення у навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) з участю учнів з більш ніж однієї групи (класу) в присутності глядачів (відвідувачів);
  • проведення державними і комунальними установами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім низки невідкладних випадків;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв метрів площі, басейнів - більш ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;
  • відвідини місць тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу;
  • відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту

Нагадаємо, влада Києва, щоб не потрапити в "помаранчеву" зону карантину проведуть ревізію ліжко-місць і госпітальних баз.

Раніше РБК-Україна писало, що в "червону" зону карантину потрапили вже дві області, сім областей - в "помаранчевій".

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