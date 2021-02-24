ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве вступили в силу ограничения "желтой" зоны карантина: что запрещено

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 11:30
В Киеве вступили в силу ограничения "желтой" зоны карантина: что запрещено Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине со среды, 24 февраля, вступил в силу адаптивный карантин. В Киеве действуют ограничения "желтой" карантинной зоны.

Об ограничениях, которые будут действовать в столице, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Так, в Киеве запрещено:

  • пребывания в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот;
  • пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самостоятельно покидать места самоизоляции, обсервации;
  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или наполненностью залов более 50 мест (кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с наполненностью не более 50% мест);
  • прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;
  • перевозка пассажиров в общественном транспорте в количестве мест, большем, чем мест для сидения;
  • проведения дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;
  • работа с полуночи до 7 утра заведений общественного питания, кроме доставки заказов и заказов навынос;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);
  • деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей без маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра в очереди;
  • работа хостелов;
  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится с подтвержденными случаями COVID более 50% учеников или персонала учебного заведения;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учеников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
  • проведения государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных случаев;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров площади, бассейнов - более чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп;
  • посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь;
  • посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.

Напомним, власти Киева, чтобы не попасть в "оранжевую" зону карантина проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз.

Ранее РБК-Украина писало, что в "красную" зону карантина попали уже две области, семь областей - в "оранжевой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев Коронавирус
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой