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У Києві знову високий рівень забруднення повітря

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 10:35
У Києві знову високий рівень забруднення повітря Фото: смог у Києві (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві знову зафіксували перевищення норми забруднення повітря. Шкідливі речовини збережуться в атмосфері на найближчі дні.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

В середньому показники шкідливих речовин в повітрі столиці перевищують допустиму норму в 2-7 разів:

  • завислих речовин (пилу) - в 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошино);
  • ;діоксиду сірки - в 3,6-3,9 рази - на Бессарабській площі, вулицях Каунаської, інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; в 2,3-3,4 рази - на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не виявлено;
  • діоксиду азоту - в 5,5-7,2 рази - на вулицях Каунаської та інженера Бородіна, площі Перемоги; в 4-4,8 рази - на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 рази - на всіх постах, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено;
  • формальдегіду - в 2,0-2,2 рази - на проспекті Перемоги, площі Бессарабської і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаської; в 1,4-1,8 рази - на інших постах спостережень, крім проспекту Науки

"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки - підвищився, іншими домішками - майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери", - повідомили в обсерваторії.

Згідно ресурсу IqAir, станом на 20 січня, Київ займає 14 місце в світі за рівнем забруднення повітря. Столиця України має індекс забруднення 168 при нормі 50.

У Києві знову високий рівень забруднення повітря

Нагадаємо, сильне забруднення повітря в Києві фіксували в кінці листопада. Тоді в Дарницькому та Дніпровському районах у повітрі зафіксували продукти горіння.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні Київ увійшов у трійку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Перше місце зайняв Делі (Індія) і Тегеран (Іран).

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