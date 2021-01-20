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В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 10:35
В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха Фото: смог в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве вновь зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха. Вредные вещества сохранятся в атмосфере на ближайшие дни.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В среднем показатели вредных веществ в воздухе столицы превышают допустимую норму в 2-7 раз:

  • взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино);
  • ;диоксида серы - в 3,6-3,9 раза - на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза - на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;
  • диоксида азота - в 5,5-7,2 раза - на улицах Каунасской и инженера Бородина, площади Победы; в 4-4,8 раза - на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза - на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
  • формальдегида - в 2,0-2,2 раза - на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза - на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько снизился, диоксидом серы - повысился, другими примесями - почти не изменился. По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы", - сообщили в обсерватории.

Согласно ресурсу IqAir, по состоянию на 20 января, Киев занимает 14 место в мире по уровню загрязнения воздуха. Столица Украины имеет индекс загрязнения 168 при норме 50.

В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха

Напомним, также сильное загрязнение воздуха в Киеве фиксировали в конце ноября. Тогда в Дарницком и Днепровском районах в воздухе зафиксировали продукты горения.

Также РБК-Украина писало, что в октябре Киев вошел в тройку городов с самым загрязненным воздухом в мире. Первое место занял Дели (Индия) и Тегеран (Иран).

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