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У Києві затвердили повернення дітей в школи і дитсадки з 15 лютого

Автор: Роман Тверденко

У Києві школи і дитячі сади відновлять роботу з 15 лютого. Це рішення затвердили київська влада.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

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Виконуючий обов'язки київського мера Валентин Мондріївський зазначив, що незабаром замість снігопадів встановиться морозна погода без опадів, і це дозволяє повернути дітей в навчальні заклади.

"Комунальні служби підготували будівлі садів і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, бо за прогнозами денна температура має впасти місцями до мінус 15. Ми стежимо за ситуацією і у разі необхідності будемо приймати оперативні рішення, але зараз ніяких побоювань немає, і абсолютно всі навчальні заклади відкриють свої двері в понеділок", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше київські школи і дитячі садки закрили до кінця цього тижня. Зокрема, сьогодні навчання організовано в дистанційному режимі. Крім того, КМДА просила компанії та установи піти назустріч співробітникам, які не зможуть вийти на роботу через закриті школи і дитсадки.

Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди в столиці скасували сільськогосподарські ярмарки.

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