UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве утвердили возвращение детей в школы и детсады с 15 февраля

Автор: Роман Тверденко

В Киеве школы и детские сады возобновят работу с 15 февраля. Это решение утвердили киевские власти.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Популярные новости
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату 11 февраля 2021
В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место 11 февраля 2021
Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры 11 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА 11 февраля 2021

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре вместо снегопадов установится морозная погода без осадков и это позволяет вернуть детей в учебные учреждения.

"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.

Напомним, ранее киевские школы и детские сады закрыли до конца этой недели. В частности, сегодня обучение организовано в дистанционном режиме. Кроме того, КГГА просила компании и учреждения пойти навстречу сотрудникам, которые не смогут выйти на работу из-за закрытых школ и детсадов.

Кроме того, в связи с ухудшением погоды в столице отменили сельскохозяйственные ярмарки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевшкола
Читайте также
Непогода в Украине: школам рекомендуют перейти на дистанционный формат
Взрыв на детской площадке в Киеве: полиция проверяет детали инцидента
Прогноз погоды