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Стало відомо як будуть працювати школи Києва після канікул

Автор: Андрій Василюк

У Києві для учнів 5-11 класів навчання розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні молодших класів сядуть за парти наступного понеділка, якщо ситуація з коронавірусом у столиці суттєво не погіршиться.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Для учнів 5-11 навчання розпочнеться з 25 березня - в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка", - сказав мер.

Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів.

Нагадаємо, 24 березня заступник київського міського голови Володимир Бондаренко повідомив, що у Києві вже максимально заповнені опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах лікарень.

"Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%", - заявив Бондаренко.

У КМДА зазначили, що пацієнтів з Києва не планують возити в обласні лікарні, оскільки там ситуація не краща. У Києві очікують, що уряд дозволить перепрофілювати під COVID відомчі лікарні. Це додасть близько 11 тисяч ліжко-місць.

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