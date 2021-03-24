Стало відомо як будуть працювати школи Києва після канікул

У Києві для учнів 5-11 класів навчання розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні молодших класів сядуть за парти наступного понеділка, якщо ситуація з коронавірусом у столиці суттєво не погіршиться.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Для учнів 5-11 навчання розпочнеться з 25 березня - в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка", - сказав мер. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів.