Стало известно как будут работать школы Киева после каникул

В Киеве для учащихся 5-11 классов обучение начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики младших классов сядут за парты со следующего понедельника, если ситуация с коронавирусом в столице существенно не ухудшится.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Для учащихся 5-11 обучение начнется с 25 марта - в дистанционном формате. Ученики младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник", - сказал мэр. Для учителей, руководителей учреждений образования подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.