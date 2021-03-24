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Стало известно как будут работать школы Киева после каникул

Автор: Андрей Василюк

В Киеве для учащихся 5-11 классов обучение начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики младших классов сядут за парты со следующего понедельника, если ситуация с коронавирусом в столице существенно не ухудшится.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Для учащихся 5-11 обучение начнется с 25 марта - в дистанционном формате. Ученики младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник", - сказал мэр.

Для учителей, руководителей учреждений образования подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.

Напомним, 24 марта заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил, что в Киеве уже максимально заполнены опорные больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах больниц.

"Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%", - заявил Бондаренко.

В КГГА отметили, что пациентов из Киева не планируют возить в областные больницы, поскольку там ситуация не лучше. В Киеве ожидают, что правительство позволит перепрофилировать под COVID ведомственные больницы. Это добавит около 11 тысяч койко-мест.

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