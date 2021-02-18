У Києві проходить хода до роковин розстрілів на Майдані. Прийшли на Банкову

У Києві ввечері 18 лютого відбулася хода пам'яті Небесної Сотні . Учасники ходи вшанували пам'ять загиблих під час подій Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

О 19:00 в Михайлівському соборі почалася панахида за загиблими на Майдані. Після завершення панахиди люди почали збиратися біля Стіни пам'яті.

Фото: панахида (РБК-Україна)

Від Михайловського собору учасники ходи вирушили за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Михайла Грушевського - Кріпосний провулок - Інститутська - алея Героїв Небесної Сотні.

Учасники ходи несли свічки, лампадки та різні плакати присвячені Небесній Сотні та подіям на Майдані.

Фото: хода пам'яті Небесної Сотні в Києві (РБК-Україна)

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Учасники ходи прийшли під Офіс президента України на Банковій. Вони вимагають розблокувати судові засідання у справах Майдану, а також покарати заступника керівника ОП Олега Татарова, який під час Майдану був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.

Крім того, учасники акції закликають прийняти законопроект про удосконалення заочного засудження вбивць Небесної сотні.

Фото: учасники ходи прийшли під ОП (РБК-Україна / Віталій Носач)

Крім того, учасники акції пам'яті Небесної Сотні запалили фаєри біля Офісу президента.

Фото: акція під ОП (РБК-Україна / Віталій Носач)