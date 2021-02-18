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В Киеве проходит шествие к годовщине расстрелов на Майдане. Пришли на Банковую

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 21:21
В Киеве проходит шествие к годовщине расстрелов на Майдане. Пришли на Банковую Фото: шествие памяти Небесной Сотни в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 18 февраля состоялось шествие памяти Небесной Сотни. Участники шествия почтили память погибших во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В 19:00 в Михайловском соборе началась панихида по погибшим на Майдане. После завершения панихиды люди начали собираться возле Стены памяти.

Фото: панихида (РБК-Украина)

От Михайловского собора участники шествия отправились по маршруту: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.

Участники шествия несли свечи, лампадки и различные плакаты посвященные Небесной Сотни и событиям на Майдане.

Фото: шествие памяти Небесной Сотни в Киеве (РБК-Украина)

Обновлено.

Участники шествия пришли под Офис президента Украины на Банковой. Они требуют разблокировать судебные заседания по делам Майдана, а также наказать заместителя руководителя ОП Олега Татарова, который во время Майдана был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Кроме того, участники акции призывают принять законопроект об усовершенствовании заочного осуждения убийц Небесной сотни.

Фото: участники шествия пришли под ОП (РБК-Украина / Виталий Носач)

Кроме того, участники акции памяти Небесной Сотни зажгли файеры возле Офиса президента.

Фото: акция под ОП (РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, вчера парламент одобрил постановление о Революции Достоинства, в котором осудил преступный режим Януковича.

Добавим, в конце января Европейский суд по правам человека вынес решения в ряде дел по событиям Революции Достоинства.

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