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У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

Автор: Юлія Струк

У Києві продовжує зменшуватися кількість хворих на грип та ГРВІ. Минулого тижня у столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у ході брифінгу.

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"Трохи зменшується у столиці кількість хворих, у яких лікарі діагностують грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих", - зазначив градоначальник.

Серед хворих - більш як 6 тисяч дорослих та понад 3,8 тисячі дітей. Понад 43% хворих дітей - шкільного віку.

Крім того, до медзакладів госпіталізували 639 осіб, серед яких 56 дітей.

Нагадаємо, в перший тиждень 2021 року в Україні виявили 89 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Інтенсивність захворюваності була на 51,4% менше епідеміологічного порогу.

Як писало РБК-Україна, в період з 11 по 17 січня в Києві різко зросла захворюваність на грип. На грип та ГРВІ захворіли майже 3 тисячі дітей, половина з них - школярі.

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Новини України Віталий КличкоКиївОРВИГрип
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