В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве продолжает уменьшаться количество больных гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга.

"Немного уменьшается в столице количество больных, у которых врачи диагностируют грипп и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных", - отметил градоначальник.

Среди заболевших - более 6 тысяч взрослых и более 3,8 тысячи детей. Более 43% больных детей - школьного возраста.

Кроме того, в медучреждения госпитализированы 639 человек, среди которых 56 детей.