У Києві силовики оточили посольство США, проходить акція протесту

Київські силовики сьогодні, 24 листопада, оточили посольство США в Україні і перекрили дороги. У ці хвилини там проходить акція протесту.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної гвардії Руслан Музичук.

За його словами, бійці Національної гвардії біля посольства США спільно з поліцією несуть службу по забезпеченню громадського порядку.

"Є зібрання людей... Тому щоб не було різних зіткнень і так далі...", - пояснив Музичук те, що правоохоронців стягнули під посольство.

Він також підтвердив, що раніше була отримана інформація про акцію протесту біля посольства.

У той же час Facebook-спільнота "Київ Оперативний" повідомляє, що на протест вийшли прихильники "Опозиційної платформи - За життя", які проводять акцію проти нібито "зовнішнього управління Україною".

Аааа, так вісь чому весь цей двіж - Ківа (ОПЗЖ) вивів своїх поплічників на мітинг під посольство США «проти зовнішнього управління Україною». Posted by Київ Оперативний on Tuesday, November 24, 2020

Біля посольства США, що на Сікорського, національною гвардією і поліцією повністю перекрита дорога - як пішохідна її... Posted by Київ Оперативний on Tuesday, November 24, 2020

Нагадаємо, минулого тижня під Верховною радою сталися зіткнення, підприємці-протестувальники намагалися прорватися до будівлі парламенту, де засідали народні депутати. Зіткнення сталися після відмови нардепів відстрочити запровадження касових апаратів для ФОП.

До цього в Україні пройшли протести проти посилення карантинних обмежень.