В Киеве силовики оцепили посольство США, проходит акция протеста
Киевские силовики сегодня, 24 ноября, оцепили посольство США в Украине и перекрыли дороги. В эти минуты там проходит акция протеста.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
По его словам, бойцы Национальной гвардии возле посольства США совместно с полицией несут службу по обеспечению общественного порядка.
"Есть собрание людей… Поэтому чтобы не было различных столкновений и так далее...", - объяснил Музычук то, что правоохранителей стянули под посольство.
Он также подтвердил, что ранее была получена информация об акции протеста возле посольства.
В то же время Facebook-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что на протест вышли сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые проводят акцию против якобы "внешнего управления Украиной".
Аааа, так ось чому весь цей двіж - Ківа (ОПЗЖ) вивів своїх поплічників на мітинг під посольство США «проти зовнішнього управління Україною».Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 24, 2020
Возле посольства США, что на Сикорского, национальной гвардией и полицией полностью перекрыта дорога - как пешеходная ее...Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 24, 2020
Напомним, на прошлой неделе под Верховной радой произошли столкновения, протестующие предприниматели пытались прорваться к зданию парламента, где заседали народные депутаты. Столкновения произошли после отказа нардепов отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП.
До этого в Украине прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений.