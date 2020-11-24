В Киеве силовики оцепили посольство США, проходит акция протеста

Киевские силовики сегодня, 24 ноября, оцепили посольство США в Украине и перекрыли дороги. В эти минуты там проходит акция протеста.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, бойцы Национальной гвардии возле посольства США совместно с полицией несут службу по обеспечению общественного порядка.

"Есть собрание людей… Поэтому чтобы не было различных столкновений и так далее...", - объяснил Музычук то, что правоохранителей стянули под посольство.

Он также подтвердил, что ранее была получена информация об акции протеста возле посольства.

В то же время Facebook-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что на протест вышли сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые проводят акцию против якобы "внешнего управления Украиной".

Аааа, так ось чому весь цей двіж - Ківа (ОПЗЖ) вивів своїх поплічників на мітинг під посольство США «проти зовнішнього управління Україною». Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 24, 2020

Возле посольства США, что на Сикорского, национальной гвардией и полицией полностью перекрыта дорога - как пешеходная ее... Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 24, 2020

Напомним, на прошлой неделе под Верховной радой произошли столкновения, протестующие предприниматели пытались прорваться к зданию парламента, где заседали народные депутаты. Столкновения произошли после отказа нардепов отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП.

До этого в Украине прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений.