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У Києві планують створити центр зберігання COVID-вакцин

Автор: Дмитро Левицький

В Україні працюють над логістичною мережею для поширення вакцин від коронавірусу після того, як їх доставлять в країну. Зокрема, планується створення центру зберігання вакцин у Києві.

Про це повідомив голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький на сторінці у Facebook.

Національний центр зберігання, за словами нардепа, буде створено або безпосередньо в Києві, або поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль". Центр буде обладнано холодильниками, здатними одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцини.

"Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцин, які вимагають зберігання у наднизьких температурах", - розповів він.

Радуцький додав, що з центру зберігання до пунктів щеплення у регіонах вакцини транспортуватиме логістична компанія у спеціальних термобоксах. У регіонах, як очікується, вакцина зможе зберігатися до 5 днів у звичайному холодильному обладнанні за температури +2...+8 градусів.

Нагадаємо, нещодавно головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про вирішення проблеми зберігання та транспортування вакцини від коронавірусу в Україні. Держава вирішила заручитися підтримкою приватних компаній.

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