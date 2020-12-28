В Киеве планируют создать центр хранения COVID-вакцин

В Украине работают над логистической сетью для распространения вакцин от коронавируса после того, как их доставят в страну. В частности, планируется создание центра хранения вакцин в Киеве.

Об этом сообщил председатель парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

Национальный центр хранения, по словам нардепа, будет создан или непосредственно в Киеве, или вблизи международного аэропорта "Борисполь". Центр будет оборудован холодильниками, способными одновременно хранить сотни тысяч доз вакцины.

"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцин, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - рассказал он.

Радуцкий добавил, что из центра хранения в пункты прививки в регионах вакцины будет транспортировать логистическая компания в специальных термобоксах. В регионах, как ожидается, вакцина сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании при температуре +2...+8 градусов.

Напомним, недавно главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о решении проблемы хранения и транспортирования вакцины от коронавируса в Украине. Государство решило заручиться поддержкой частных компаний.