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У Києві, Одесі та Маріуполі готують великі госпіталі для хворих на COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

У Києві, Одесі та Маріуполі готуються до розгортання додаткових великих госпіталів для пацієнтів з COVID-19 на випадок перевантаження лікарень першої та другої хвилі. Відповідний наказ був виданий президентом Володимиром Зеленським.

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Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

У Києві за потреби госпіталь буде розміщено на території Палацу Спорту.

"Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні", - наголосив він.

Радуцький зазначив, що зараз потреби у додаткових госпіталях немає, але держава повинна бути готова до найгіршого сценарію.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на сьогодні у чотирьох областях України хворими на коронавірус пацієнтами заповнені понад 70% лікарняних ліжок.

Як писало РБК-Україна, за добу в країні підтвердили понад 4,7 тисячі нових випадків COVID-19. Найбільше хворих зареєстрували у Харківській, Житомирській, Хмельницькій областях та у Києві.

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