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Київ у найближчу годину накриє сильний вітер

Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 березня, в Києві оголосили штормове попередження. В найближчу годину та до кінця дня будуть пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчу годину із збереженням до кінця доби 4 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м / с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА також нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру. Зокрема:

  • всі вікна будинків повинні бути щільно закриті, а з балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі знаходження на вулиці, то необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • необхідно також уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, погода в Україні в кінці тижня погіршиться. У найближчі дні очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.

Також повідомлялося, що в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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Новини України ГідрометцентрКиївШтормове попередження
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