Київ у найближчу годину накриє сильний вітер

У четвер, 4 березня, в Києві оголосили штормове попередження. В найближчу годину та до кінця дня будуть пориви вітру 15-18 м/с.
"У найближчу годину із збереженням до кінця доби 4 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м / с", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У КМДА також нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру. Зокрема:
Нагадаємо, погода в Україні в кінці тижня погіршиться. У найближчі дні очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.
Також повідомлялося, що в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.