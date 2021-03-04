Киев в ближайший час накроет сильный ветер

В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца дня будут порывы ветра 15-18 м/с.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА также напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра. В частности:
Напомним, погода в Украине в конце недели ухудшится. В ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры - от +13 до +1.
Также сообщалось, что в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.