У Києві утворилися затори через снігопад: карта

У четвер ввечері, 14 січня, в Києві утворилися суттєві затори на тлі снігопаду в місті. Рух ускладнено в центральній частині столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

В центральній частині столиці рух ускладнено на Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Михайлівській, Грушевського, Шовковичній, Басейній, Володимирській, Мечникова, Жилянській, Великій Житомирській, Саксаганського, Льва Толстого.

Пробки і труднощі є і на інших дорогах центру і правого берега столиці - на проспекті Перемоги, вулицях Гетьмана, Борщагівській, Чоколівському бульварі, Воздушнофлотском проспекті Чорновола, Павлівської, Дмитрівської, Гончара, Січових Стрільців, Довженка, Тихого, Виговського, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, а також Окружній дорозі.

Серйозні ускладнення руху на Південному мості, мостах Метро і Патона.

Крім цього, проблеми з рухом є і на Лівому березі Києва - на Броварському проспекті, вулиці Окіпної, Сверстюка, Миропільської, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дарницькій площі, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній.

Нагадаємо, синоптики попередили про снігопад у Києві в четвер і п'ятницю. Також у столиці прогнозують сильне похолодання.