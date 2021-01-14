UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве образовались пробки из-за снегопада: карта

Автор: Роман Тверденко

В четверг вечером, 14 января, в Киеве образовались существенные пробки на фоне снегопада в городе. Движение затруднено в центральной части столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

В центральной части столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Пробки и затруднения имеются и на других дорогах центра и правого берега столицы - на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге.

Серьезные затруднения движения на Южном мосте, мостах Метро и Патона.

Кроме этого, проблемы с движением есть и на Левом берегу Киева - на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Напомним, синоптики предупредили о снегопаде в Киеве в четверг и пятницу. Также в столице прогнозируют сильное похолодание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев