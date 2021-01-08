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У Києві можуть змінити роботу метро під час локдауну

Автор: РБК-Україна

У Києві на час дії локдауну, з 8 по 24 січня, можуть змінити роботу метро. Зокрема, можливе закриття станцій метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Київського метрополітену.

"З 8 до 25 січня метрополітен буде працювати в звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід, щоб уникнути скупчень людей і для дотримання карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час локдауну в Україні буде працювати громадський транспорт, але з деякими змінами. Зокрема, інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.

Крім того, у КМДА розповіли, які обмеження діятимуть у Києві на час локдауну.

Додамо, що на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5,7 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 тисяч пацієнтів одужали.

Ознайомитися з карантинними обмеженнями, які будуть діяти з 8 до кінця 24 січня, можна у матеріалі РБК-Україна.

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