У Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад

У Києві до тридцятиріччя незалежності України відбудеться військовий парад. Парад військ відбудеться на Хрещатику та Майдані Незалежності у 2021 році.

Відповідний указ сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Організацію та проведення військового параду до 30-ї річниці незалежності поклали на Кабінет міністрів України.

Також 24 серпня наступного року відбудуться урочистості за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Крім того, планується покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі.

Нагадаємо, на День Незалежності Україну планує відвідати вселенський патріарх Варфоломій. Про візит блаженнішого було домовлено під час поїздки президента Володимира Зеленського до Туреччини.

Як Україна відзначала 29-ту річницю незалежності, ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.