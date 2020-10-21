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В Киеве на День Независимости состоится военный парад

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве к тридцатилетию независимости Украины пройдет военный парад. Парад войск состоится на Крещатике и Майдане Независимости в 2021 году.

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Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Организацию и проведение военного парада к 30-й годовщине независимости возложили на Кабинет министров Украины.

Также 24 августа следующего года пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Кроме того, планируется возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся украинских деятелей, борцов за независимость Украины, участников войны на Донбассе.

Напомним, на День Независимости Украину планирует посетить вселенский патриарх Варфоломей. О визите блаженнейшего было договорено во время поездки президента Владимира Зеленского в Турцию.

Как Украина отметила 29-ю годовщину независимости, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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