Коли в Києві знову буде снігопад: синоптики назвали дату

В Києві наступного тижня знову буде снігопад. Синоптики повідомили, що снігові опади очікуються 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру .

Наступний снігопад у Києві буде 30 листопада. Крім того, така погода буде у всіх областях країни. У наступний вівторок снігопад накриє всі українські регіони.

Температура повітря вдень у Києві складе від 0 до +2, і вночі так само. По всій України температура буде коливатись від -1 до +7 вдень.