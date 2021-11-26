Коли в Києві знову буде снігопад: синоптики назвали дату
Фото: у Києві буде снігопад наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві наступного тижня знову буде снігопад. Синоптики повідомили, що снігові опади очікуються 30 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.
Наступний снігопад у Києві буде 30 листопада. Крім того, така погода буде у всіх областях країни. У наступний вівторок снігопад накриє всі українські регіони.
Температура повітря вдень у Києві складе від 0 до +2, і вночі так само. По всій України температура буде коливатись від -1 до +7 вдень.
Першій снігопад у Києві був увечері 23 листопада.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження.
Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.