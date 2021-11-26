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Когда в Киеве снова будет снегопад: синоптики назвали дату

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 09:47
Когда в Киеве снова будет снегопад: синоптики назвали дату Фото: в Киеве будет снегопад на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на следующей неделе снова будет снегопад. Синоптики сообщили, что снежные осадки ожидаются 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрГидрометцентра.

Следующий снегопад в Киеве будет 30 ноября. Кроме того, такая погода будет во всех областях страны. В следующий вторник снегопад накроет все украинские регионы.

Температура воздуха днем в Киеве составит от 0 до +2, и ночью так же. По всей Украине температура будет колебаться от -1 до +7 днем.

Когда в Киеве снова будет снегопад: синоптики назвали дату

Первый снегопад в Киеве был вечером 23 ноября.

Напомним, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

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