В Київ повертаються сильні морози, вже завтра різко похолодає

Похолодання у Києві буде вже завтра, 5 лютого. Температура повітря різко опуститься від "плюсової" до -9.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Зокрема, сьогодні в Києві йде дощ, температура повітря вдень становить +3+5, а вночі будо +2.

Втім, вже завтра в місто повернуться морози. Синоптики передають вдень -4-6, а вночі -7-9.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря у регіонах буде коливатись від +2 до +10.

За прогнозом синоптиків, в центрі та на заході України очікується погіршення погодних умов. Зокрема, передають шквальний вітер.

Раніше повідомлялось, що у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.