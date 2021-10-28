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Київ посилює карантин з 1 листопада

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві посилюють карантинні обмеження. Ситуація з коронавірусом в місті щодня погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на терміновий брифінг мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, карантин посилять через погіршення COVID-ситуації.

З 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готелі
  • заклади соцзахисту,
  • спортзали,
  • фітнес-центри,
  • ЦНАПи,
  • управління праці та соцзахисти,
  • управління пенсійного фонду,
  • масові заходи,
  • відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.

Зазначимо, що станом на сьогодні Київ перебуває в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, на сайті МОЗ вказано, що у місті три дні поспіль перевищують два показники щодо поширення коронавірусу. Це є умовою для переходу міста в "червону" зону.

Нагадаємо, завтра відбудеться засідання місцевої комісії ТЕБ і НС щодо прийняття рішення про посилення карантину.

Зазначимо, Україна оновила антирекорд по коронавірусу.

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