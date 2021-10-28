Київ посилює карантин з 1 листопада

За його словами, карантин посилять через погіршення COVID-ситуації.

З 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування,

готелі

заклади соцзахисту,

спортзали,

фітнес-центри,

ЦНАПи,

управління праці та соцзахисти,

управління пенсійного фонду,

масові заходи,

відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.

Зазначимо, що станом на сьогодні Київ перебуває в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, на сайті МОЗ вказано, що у місті три дні поспіль перевищують два показники щодо поширення коронавірусу. Це є умовою для переходу міста в "червону" зону.