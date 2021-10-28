Киев ужесточает карантин с 1 ноября

По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.

С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания,

гостинницы,

заведения соцзащиты,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦНАПы,

управление труда и соцзащиты,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

посещать ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Отметим, что по состоянию на сегодня Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. Однако, на сайте Минздрава указано, что в городе три дня подряд превышают два показателя по распространению коронавируса. Это является условием для перехода города в "красную" зону.