До Києва прийшла метеорологічна зима

Середньодобова температура повітря у Києві в останній день осені, 30 листопада, опустилася до 1,0 градусів морозу. Стійке зниження температури нижче 0 градусів свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, зима прийшла майже в строк, на чотири дні пізніше кліматичної норми.

За прогнозами Укргідрометцентру, від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше - 29 грудня у 2015 році.

Як нагадують кліматологи, у минулому році у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.