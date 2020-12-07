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В Киев пришла метеорологическая зима

Автор: Александр Белоус

Зима началась на четыре дня позже срока

Среднесуточная температура воздуха в Киеве в последний день осени, 30 ноября, опустилась до 1,0 градусов мороза. Стойкое снижение температуры ниже 0 градусов свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, зима пришла почти в срок, на четыре дня позже климатической нормы.

По прогнозам Укргидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Данные наблюдений показывают, что раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего - 29 декабря в 2015 году.

Как напоминают климатологи, в прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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