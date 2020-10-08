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Київ потрапляє в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан

Автор: Игорь Литвиненко

Київ в оновленому списку потрапляє в "помаранчеву" зону карантину. Зараз столиця знаходиться в "жовтій" зоні.

Про це РБК-Україна повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Нове карантинне зонування повинні затвердити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 8 жовтня. Воно має набрати чинності з понеділка.

"Сьогодні комісія розглядатиме питання про зміну кольору за показниками. Місто Київ потрапляє до помаранчевої зони. Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, бо заповненість сьогодні майже на 75-70%", - сказав Рубан.

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Рубан пояснив, що в разі, якщо заповненість ліжкомісць понад 60% буде триматися довше 5 діб, карантинні заходи будуть жорсткими.

"У нас (в Києві - ред.) це тільки почалося. Може бути і "червона" (зона - ред.), але основне завдання - не допустити цього ... Щодня проводиться збільшення ліжкофонду, що є сьогодні основним критерієм впровадження жорстких карантинних заходів", - додав він.

Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому в Києві за добу захворіли 422 людини.

Також РБК-Україна писало, що в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

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