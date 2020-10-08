Киев попадает в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев в обновленном списке попадает в "оранжевую" зону карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Новое карантинное зонирование должны утвердить Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 8 октября. Оно вступит в силу с понедельника.

"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", - сказал Рубан.

Рубан пояснил, что в случае, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные меры будут жесткими.

"У нас (в Киеве - ред.) это только началось. Может быть и "красная" (зона - ред.), но основная задача - не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", - добавил он.

Напомним, в Украине впервые зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Киеве за сутки заболели 422 человека.

Также РБК-Украина писало, что в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70%.