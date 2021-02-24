Київ поки не почав вакцинацію від COVID. Препарат ще не доставили

За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.

"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Київ з загальної партії доставленого в Україну препарату Covishield отримає 42 000 доз.